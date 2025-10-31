У Румунії спалахнув скандал через штраф на акції до 10-річчя трагічної пожежі у нічному клубі

У Румунії спалахнув скандал після абсурдного штрафу організатору акції до 10-ї річниці пожежі у нічному клубі Colectiv, внаслідок якої померли 64 людини.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Ввечері 30 жовтня у Бухаресті провели акцію пам’яті про трагедію у клубі Colectiv в 2015 році, що сталася 10 років тому.

Наприкінці вечора організатор заходу Маріан Редуне повідомив, що отримав від поліції штраф на 3000 румунських леїв через те, що демонстрація тривала довше, ніж до 23:00, як передбачав дозвіл на проведення заходу.

Він заявив, що вважає штраф абсурдним і буде оскаржувати його.

Наступного дня у Жандармерії Румунії заявили, що перевіряють логіку дій поліцейського, який ухвалив рішення про штраф, і чи було це "пропорційно, виправдано та відповідно букві і духу закону".

Нагадаємо, пожежа у клубі Colectiv у Бухаресті сталася під час виступу музичного гурту і шоу з феєрверками у ніч проти 31 жовтня 2015 року. У пожежі й тисняві та пізніше у лікарні померли 64 із близько 400 присутніх у закладі.

Пожежа викликала хвилю обурення з приводу того, що закладу дали працювати, попри порушення техніки безпеки, та мала політичні наслідки на найвищому рівні – тодішній прем'єр-міністр Соціал-демократичної партії Віктор Понта пішов з посади після масових вуличних демонстрацій.

У 2019 році суд в Бухаресті засудив до тюремного ув'язнення 13 осіб, визнаних винними у трагедії.