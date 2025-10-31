В Румынии скандал из-за штрафа на акции к 10-й годовщине пожара в ночном клубе

В Румынии разразился скандал после абсурдного штрафа организатору акции к 10-й годовщине пожара в ночном клубе Colectiv, в результате которого погибли 64 человека.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Вечером 30 октября в Бухаресте провели акцию памяти о трагедии в клубе Colectiv в 2015 году, которая произошла 10 лет назад.

В конце вечера организатор мероприятия Мариан Редуне сообщил, что получил от полиции штраф в размере 3000 румынских леев за то, что демонстрация продолжалась дольше 23:00, как предусматривало разрешение на проведение мероприятия.

Он заявил, что считает штраф абсурдным и будет его обжаловать.

На следующий день в Жандармерии Румынии заявили, что проверяют логику действий полицейского, который принял решение о штрафе, и было ли это "пропорционально, оправданно и в соответствии с буквой и духом закона".

Напомним, пожар в клубе Colectiv в Бухаресте произошел во время выступления музыкальной группы и шоу с фейерверками в ночь на 31 октября 2015 года. В пожаре и давке, а позже в больнице, погибли 64 из около 400 присутствовавших в заведении.

Пожар вызвал волну возмущения по поводу того, что заведению разрешили работать, несмотря на нарушение техники безопасности, и имел политические последствия на высшем уровне – тогдашний премьер-министр Социал-демократической партии Виктор Понта ушел с должности после массовых уличных демонстраций.

В 2019 году суд в Бухаресте приговорил к тюремному заключению 13 человек, признанных виновными в трагедии.