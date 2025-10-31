У Франції подають до суду на міністра за візит до ув’язненого Саркозі

Група французьких юристів подала позов проти міністра юстиції Жеральда Дарманена у зв’язку з його візитом до ув’язненого експрезидента Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Група з 29 юристів подала позов до Суду юстиції Республіки – спеціального суду щодо службових порушень урядовців – у зв’язку з візитом Дарманена до ув’язненого експрезидента Ніколя Саркозі.

Юристи закидають йому порушення принципу неупередженості через те, що він публічно сказав про свої наміри відвідати Саркозі та поцікавитися умовами та безпекою ув’язненого експрезидента.

"Публічно висловившись щодо свого бажання відвідати ув’язненого Ніколя Саркозі і таким чином непрямо надаючи йому свою підтримку, Жеральд Дарманен зайняв позицію в установі, де він має керівні чи наглядові повноваження", – заявляють скаржники.

Вони аргументують, що цей візит може розцінюватися як непрямий тиск на прокурорів, і попри запевнення міністра, що він не поставить під загрозу незалежність судової системи, не виключено, що він буде використовувати свій вплив.

Також позивачі поставили питання щодо реальної причини візиту Дарманена як посадовця до ув’язненого експрезидента, оскільки вони давні колеги і приятелі.

У цьому ж контексті згадали візит Дарманена до Саркозі ще до його ув’язнення і наголошують, що це "небачено" для чинного міністра юстиції.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, що 29 жовтня міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен навідав у в’язниці експрезидента Ніколя Саркозі, який майже 10 днів тому почав відбувати покарання.

