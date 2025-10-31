Во Франции подают в суд на министра за визит к заключенному Саркози

Группа французских юристов подала иск против министра юстиции Жеральда Дарманена в связи с его визитом к заключенному экс-президенту Николя Саркози.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Группа из 29 юристов подала иск в Суд юстиции Республики – специальный суд по служебным нарушениям чиновников – в связи с визитом Дарманена к заключенному экс-президенту Николя Саркози.

Юристы обвиняют его в нарушении принципа беспристрастности из-за того, что он публично заявил о своем намерении посетить Саркози и поинтересоваться условиями и безопасностью заключенного экс-президента.

"Публично высказавшись о своем желании посетить заключенного Николя Саркози и таким образом косвенно оказывая ему свою поддержку, Жеральд Дарманен занял позицию в учреждении, где он имеет руководящие или надзорные полномочия", – заявляют жалобщики.

Они аргументируют, что этот визит может расцениваться как косвенное давление на прокуроров, и несмотря на заверения министра, что он не поставит под угрозу независимость судебной системы, не исключено, что он будет использовать свое влияние.

Также истцы задали вопрос о реальной причине визита Дарманена как должностного лица к заключенному экс-президенту, поскольку они давние коллеги и друзья.

В этом же контексте вспомнили визит Дарманена к Саркози еще до его заключения и подчеркивают, что это нечто "невиданное" для действующего министра юстиции.

Напомним, СМИ узнали, что 29 октября министр юстиции Франции Жеральд Дарманен навестил в тюрьме экс-президента Николя Саркози, который почти 10 дней назад начал отбывать наказание.

