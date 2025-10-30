Міністр юстиції Франції відвідав ув'язненого експрезидента Саркозі

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен навідав у в’язниці експрезидента Ніколя Саркозі, який майже 10 днів тому почав відбувати покарання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це неофіційно дізналися кілька французьких ЗМІ, у тому числі BFMTV.

Дарманен напередодні, 29 жовтня, відвідав у паризькій в’язниці "Ля Санте" ув’язненого Саркозі, який перебуває там з 21 жовтня за вироком у "лівійській" справі.

За інформацією від джерел, візит відбувся о 19 годині і тривав приблизно 45 хвилин. Міністра супроводжував начальник в’язниці. Після того Дарманен окремо спілкувався з керівництвом в’язниці, передусім стосовно безпеки ув’язненого експрезидента.

Дарманен раніше публічно обіцяв, що як міністр юстиції буде тримати на контролі питання з умовами утримання та безпекою колишнього президента.

Нагадаємо, двох увʼязнених вʼязниці La Santé у Парижі, де відбуває покарання Ніколя Саркозі, судитимуть за погрози смертю щодо нього.

