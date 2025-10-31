Який сенсаційний результат принесли вибори у Нідерландах і що це означає для України

Парламентські вибори в Нідерландах 29 жовтня принесли дуже великий і приємний сюрприз ліберальній Європі. А разом з тим – і Україні.

Після перемоги на попередніх виборах 2023 року скандального Герта Вілдерса, а потім – формування за участю його партії коаліції, яку особисто Вілдерс зрештою і зруйнував, на цьогорічних дострокових виборах нідерландці зробили вибір на користь стабільності та центристського курсу.

Вперше за тривалий час саме центристська сила перемогла та отримала шанс сформувати уряд та повернути Нідерландам імідж стабільної та проєвропейської демократії.

Про провал Вілдерса, потенційну коаліцію і тріумф для України

Нідерландські вибори 2025 року стали справжнім політичним марафоном не лише через рекордно близькі результати двох лідерів перегонів, а й через масштабну переоцінку виборців.

Лише два роки тому популіст Герт Вілдерс тріумфував із 37 місцями у парламенті. Натомість зараз Партія свободи PVV втратила 11 місць, тоді як ліберально-центристська партія D66 майже утричі покращила свій результат.

Аналітики відзначають, що кампанія лідера D66 Роба Єттена була побудована на оптимізмі, соціальному лібералізмі та європейській інтеграції. Зокрема, він зміг переконати виборців, що країна потребує "нової політики – без страху і ксенофобії".

Його прихильники сприймають перемогу як тріумф центру над правим популізмом.

Кампанія оптимізму Єттена показала, що нідерландці хочуть прем’єра, який об’єднує країну, а не розділяє її.

Також його партія зробила ставку на доступне житло, екологічну енергію, якісну освіту й "здорове покоління майбутнього".

Нинішній результат став для Герта Вілдерса найболючішим спадом за останнє десятиліття. Проте політична історія Нідерландів показує: навіть після поразки популізм не зникає. Він лише чекає нового шансу.

Більшість основних партій Нідерландів ще до дня виборів оголосили про відмову співпрацювати з PVV, пам’ятаючи, як Вілдерс зруйнував попередню коаліцію.

Варто уточнити, що результати виборів не дають абсолютної більшості жодній політсилі. Навіть із 26 мандатами D66 залишається "великою малою партією", як сказав сам Єттен: "Ми мусимо співпрацювати з багатьма".

Проте це не має стати непереборною проблемою для нього. 38-річний Роб Єттен – політик нового покоління, якого вже називають "новим Рютте" не лише через його політичну гнучкість, а й через здатність вести діалог у роздробленому політичному ландшафті. Його стиль – спокійний, медіаторський, але з чіткою європейською візією.

Після виборів на Нідерланди чекають складні переговори, але навряд такі затяжні та складні, як були два роки тому – адже зараз центристські сили мають показати набагато кращий результат і точно не потребуватимуть голосів популістів.

Проте існує одна проблема – сумарно ці політсили матимуть лише 75 місць.

Тобто – рівно половину парламенту, а відповідно, для досягнення більшості центристська коаліція потребуватиме щонайменше ще одного учасника.

Схоже, що до коаліції може приєднатися консервативно-ліберальна партія VVD. Принаймні, її лідер Ділан Єшилгьоз це допускає.

Результати виборів у Нідерландах не можуть не тішити українців.

Тріумф Роба Єттена означає збереження та, ймовірно, посилення проєвропейського і проукраїнського курсу Гааги. Лідер D66 відкрито заявив, що підтримка України залишатиметься безумовною.

