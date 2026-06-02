Танкер "тіньового флоту" Росії, затриманий Францією, прибув до Бретані для розслідування

Підсанкційний танкер "тіньового флоту" Росії Tagor, затриманий у неділю французькими військовими, у вівторок пришвартувався в затоці Дуарнене для продовження розслідування.

Про це повідомляє Le Figaro, передає "Європейська правда".

Судно тепер затримають та передадуть у розпорядження влади департаменту Фіністер в рамках розслідування правопорушень, пов'язаних з використанням фальшивого прапора та відмовою виконувати накази.

За вказівкою морського префекта, навколо танкера, що стоїть на якорі, було встановлено заборонену морську зону. Польоти над місцем стоянки судна також заборонені.

Розслідування справи доручили морській жандармерії.

Як повідомлялося, перехоплення підсанкційного нафтового танкера Tagor відбулося в неділю на відстані понад 400 морських миль (740 кілометрів) на захід від крайньої точки Бретані.

Судно вийшло з порту російського Мурманська під фальшивим прапором Камеруну і прямувало до Лімбе, портового міста на заході цієї африканської країни.

Зазначається, що Велика Британія допомогла французьким військовим перехопити нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ.

У Кремлі назвали незаконним затримання Францією підсанкційного танкера, що прямував з Росії.

Це вже четвертий випадок перехоплення Францією суден "тіньового флоту" РФ. Попередні три танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.