Глава МЗС Естонії про удар РФ по Україні: агресор не знає меж

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна на тлі нової масованої російської атаки на низку українських міст закликав чинити ще більший тиск на Росію.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсакхна, масовані удари по Україні – це "продумана стратегія терору з боку Москви".

"Лише рішучий, безкомпромісний тиск та повна міжнародна ізоляція можуть стримати агресора, який не визнає жодних меж. Кожна лазівка, кожна мить вагання, кожна м’яка реакція стають запрошенням до наступного удару. Росія має заплатити", – наголосив він.

У ніч на 2 червня російські окупаційні війська атакували низку українських міст ракетами і ударними дронами. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

У Києві чотири людини загинули та ще 65 постраждали внаслідок нічного комбінованого удару. У Дніпрі загинули вісім людей, серед яких маленький хлопчик та рятувальник, та ще 35 дістали поранення.