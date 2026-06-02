В Італії впевнені, що Єврокомісія пом’якшить бюджетні правила через війну в Ірані

Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив впевненість, що Єврокомісія піде на зустріч Італії та послабить фіскальні правила для кращого подолання енергокризи, спричиненої війною в Ірані.

Про це посадовець заявив в інтерв’ю газеті Corriere della Sera, передає "Європейська правда".

Таяні заявив, що прохання Риму про послаблення бюджетних правил ЄС було "абсолютно законним". Він додав, що такий маневр допоможе європейським економікам протриматися до стабілізації ринкових умов, зокрема до відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

"Цей запит є цілком виправданим, і я не вірю, що ЄС не дасть позитивної відповіді. Я впевнений у цьому. Йдеться про можливість відхилення на той період, коли енергетична криза даватиметься взнаки, доки ситуація в Ормузькій протоці не нормалізується", – пояснив міністр.

Італія, яка дуже залежить від імпорту енергії, була серед групи країн, які наполягають на адаптації фіскальних правил ЄС для кращого подолання економічних наслідків енергетичних потрясінь. Рим закликає Єврокомісію надати державам-членам таку ж свободу дій для подолання енергокризи, яка зараз передбачена для витрат на оборону.

"Так само як ми дбаємо про громадян, дозволяючи позабюджетні витрати на безпеку, ми маємо робити це, щоб допомогти їм та підприємствам боротися з нинішнім подорожчанням", – наголосив Таяні.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні раніше звинуватила Європейський Союз у тому, що він обмежує свої можливості розвиватися та бути конкурентоспроможним на світовій арені через його непоступливість у питаннях регулювання.

Ці зауваження пролунали після того, як Італія звернулася до Брюсселя з проханням пом’якшити бюджетні правила ЄС, що дозволило б її уряду витратити більше коштів на заходи, спрямовані на подолання енергетичної кризи.