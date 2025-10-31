Какой сенсационный результат принесли выборы в Нидерландах и что это значит для Украины

Парламентские выборы в Нидерландах 29 октября принесли очень большой и приятный сюрприз либеральной Европе. А вместе с тем – и Украине.

После победы на предыдущих выборах 2023 года скандального Герта Вилдерса, а затем – формирования с участием его партии коалиции, которую лично Вилдерс в итоге и разрушил, на досрочных выборах этого года нидерландцы сделали выбор в пользу стабильности и центристского курса.

Впервые за долгое время именно центристская сила победила и получила шанс сформировать правительство и вернуть Нидерландам имидж стабильной и проевропейской демократии.

О провале Вилдерса, потенциальной коалиции и триумфе для Украины читайте в статье журналистки "Европейской правды" Дарьи Мещеряковой За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство. Далее – краткое изложение статьи.

Нидерландские выборы 2025 года стали настоящим политическим марафоном не только из-за рекордно близких результатов двух лидеров гонки, но и из-за масштабной переоценки избирателей.

Всего два года назад популист Герт Вилдерс триумфировал с 37 местами в парламенте. Зато сейчас Партия свободы PVV потеряла 11 мест, тогда как либерально-центристская партия D66 почти втрое улучшила свой результат.

Аналитики отмечают, что кампания лидера D66 Роба Йеттена была построена на оптимизме, социальном либерализме и европейской интеграции. В частности, он смог убедить избирателей, что страна нуждается в "новой политике – без страха и ксенофобии".

Его сторонники воспринимают победу как триумф центра над правым популизмом.

Кампания оптимизма Йеттена показала, что нидерландцы хотят премьера, который объединяет страну, а не разделяет ее.

Также его партия сделала ставку на доступное жилье, экологическую энергию, качественное образование и "здоровое поколение будущего".

Нынешний результат стал для Герта Вилдерса самым болезненным спадом за последнее десятилетие. Однако политическая история Нидерландов показывает: даже после поражения популизм не исчезает. Он только ждет нового шанса.

Большинство основных партий Нидерландов еще до дня выборов объявили об отказе сотрудничать с PVV, помня, как Вилдерс разрушил предыдущую коалицию.

Стоит уточнить, что результаты выборов не дают абсолютного большинства ни одной политической силе. Даже с 26 мандатами D66 остается "большой маленькой партией", как сказал сам Йеттен: "Мы должны сотрудничать со многими".

Однако это не должно стать непреодолимой проблемой для него. 38-летний Роб Йеттен – политик нового поколения, которого уже называют "новым Рютте" не только из-за его политической гибкости, но и из-за способности вести диалог в раздробленном политическом ландшафте. Его стиль – спокойный, медиаторский, но с четкой европейской визией.

После выборов Нидерланды ждут сложные переговоры, но вряд ли такие затяжные и сложные, как были два года назад – ведь сейчас центристские силы должны показать гораздо лучший результат и точно не будут нуждаться в голосах популистов.

Однако существует одна проблема – в сумме эти политические силы будут иметь только 75 мест.

То есть – ровно половину парламента, а соответственно, для достижения большинства центристская коалиция потребует как минимум еще одного участника.

Похоже, что присоединиться к коалиции может консервативно-либеральная партия VVD. По крайней мере, ее лидер Дилан Ешилгёз это допускает.

Результаты выборов в Нидерландах не могут не радовать украинцев.

Триумф Роба Йеттена означает сохранение и, вероятно, усиление проевропейского и проукраинского курса Гааги. Лидер D66 открыто заявил, что поддержка Украины останется безусловной.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство.