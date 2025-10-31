Колишній очільник МЗС Молдови отримає посаду спецпосланця Санду

Колишній міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску надалі буде на посаді спеціального посланця президента з європейських справ і стратегічних партнерств.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Попеску, який пройшов до парламенту за списком керівної партії "Дія і солідарність", повідомив, що отримає нову посаду – спеціального емісара президента Молдови з європейських справ і стратегічних партнерств.

Він зазначив, що планує продовжувати розпочаті раніше ініціативи, спрямовані на європейську інтеграцію Молдови.

"На практиці це означає співпрацю та підтримку держструктур, які відповідають за європейську інтеграцію Молдови. Як спецпосланець президента, я, звісно, буду співпрацювати з нею, а також із парламентом, урядом, з Міхаєм Попшоєм (очільник МЗС) та Крістіною Герасимов (віцепрем’єрка з євроінтеграції)", – сказав Попеску.

Нагадаємо, Ніку Попеску пішов у відставку з посади глави МЗС Молдови у січні 2024 року, відтоді цю посаду обіймає Міхай Попшой.

Після парламентських виборів 2025 року портфель очільника МЗС планують залишити за ним.