Бывший глава МИД Молдовы получит должность спецпосланника Санду

Бывший министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в дальнейшем будет в должности специального посланника президента по европейским делам и стратегическим партнерствам.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Попеску, который прошел в парламент по списку правящей партии "Действие и солидарность", сообщил, что получит новую должность – специального эмиссара президента Молдовы по европейским делам и стратегическим партнерствам.

Он отметил, что планирует продолжать начатые ранее инициативы, направленные на европейскую интеграцию Молдовы.

"На практике это означает сотрудничество и поддержку госструктур, которые отвечают за европейскую интеграцию Молдовы. Как спецпосланник президента, я, конечно, буду сотрудничать с ней, а также с парламентом, правительством, с Михаем Попшоем (глава МИД) и Кристиной Герасимов (вице-премьер по евроинтеграции)", – сказал Попеску.

Напомним, Нику Попеску ушел в отставку с должности главы МИД Молдовы в январе 2024 года, с тех пор эту должность занимает Михай Попшой.

После парламентских выборов 2025 года портфель главы МИД планируют оставить за ним.