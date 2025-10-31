Очікуваний прем’єр Молдови обіцяє піти у відставку, якщо країна не буде у ЄС через три роки

Номінований на посаду прем’єр-міністра Молдови Александру Мунтяну обіцяє піти у відставку, якщо Молдова до 2028 року не буде у ЄС.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він сказав під час парламентського засідання перед голосуванням за новий уряд.

Депутат від комуністів запитав Мунтяну, чи готовий він піти у відставку, якщо договір про приєднання Молдови до ЄС не підпишуть до 2028 року (термін назвали у лавах керівної партії "Дія і солідарність" як свою передвиборчу обіцянку).

"Особисто я – безумовно", – сказав Мунтяну.

У лавах комуністів після того почали коментувати і зловтішатися, на що Мунтяну сказав, що не розуміє їхньої реакції.

"Якщо ми не вступимо у ЄС, це буде погано для усіх… Я – боєць, я буду боротися до кінця", – сказав він.

31 жовтня парламент Молдови очікувано затвердить новий уряд країни на чолі з Александру Мунтяну, які останні 20 років жив в Україні.

Раніше цього тижня розкрили склад уряду.

Також стало відомо, що колишній міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску отримає посаду спецпосланця президента з європейських справ і стратегічних партнерств.

