Очікуваний прем’єр Молдови обіцяє піти у відставку, якщо країна не буде у ЄС через три роки

Новини — П'ятниця, 31 жовтня 2025, 15:21 — Марія Ємець

Номінований на посаду прем’єр-міністра Молдови Александру Мунтяну обіцяє піти у відставку, якщо Молдова до 2028 року не буде у ЄС. 

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він сказав під час парламентського засідання перед голосуванням за новий уряд.

Депутат від комуністів запитав Мунтяну, чи готовий він піти у відставку, якщо договір про приєднання Молдови до ЄС не підпишуть до 2028 року (термін назвали у лавах керівної партії "Дія і солідарність" як свою передвиборчу обіцянку).

"Особисто я – безумовно", – сказав Мунтяну. 

У лавах комуністів після того почали коментувати і зловтішатися, на що Мунтяну сказав, що не розуміє їхньої реакції. 

"Якщо ми не вступимо у ЄС, це буде погано для усіх… Я – боєць, я буду боротися до кінця", – сказав він. 

31 жовтня парламент Молдови очікувано затвердить новий уряд країни на чолі з Александру Мунтяну, які останні 20 років жив в Україні.

Раніше цього тижня розкрили склад уряду

Також стало відомо, що колишній міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску отримає посаду спецпосланця президента з європейських справ і стратегічних партнерств.

Читайте детально на цю тему у статті "Український" прем'єр та зміни щодо Придністров'я: чого чекати від нового уряду Молдови.

