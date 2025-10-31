Ожидаемый премьер Молдовы обещает уйти в отставку, если страна не будет в ЕС через три года

Номинированный на должность премьер-министра Молдовы Александру Мунтяну обещает уйти в отставку, если Молдова до 2028 года не будет в ЕС.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время парламентского заседания перед голосованием за новое правительство.

Депутат от коммунистов спросил Мунтяну, готов ли он уйти в отставку, если договор о присоединении Молдовы к ЕС не подпишут до 2028 года (срок назвали в рядах правящей партии "Действие и солидарность" как свое предвыборное обещание).

"Лично я – безусловно", – сказал Мунтяну.

В рядах коммунистов после этого начали комментировать и злорадствовать, на что Мунтяну сказал, что не понимает их реакции.

"Если мы не вступим в ЕС, это будет плохо для всех... Я – боец, я буду бороться до конца", – сказал он.

31 октября парламент Молдовы ожидаемо утвердит новое правительство страны во главе с Александру Мунтяну, которые последние 20 лет жил в Украине.

Ранее на этой неделе раскрыли состав правительства.

Также стало известно, что бывший министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску получит должность спецпосланника президента по европейским делам и стратегическим партнерствам.

