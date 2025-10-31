У Греції пройде страйк таксистів через політику уряду

Наступного тижня грецькі таксисти у районі міста Афіни проведуть 48-годинний страйк протестуючи проти політики уряду, яка, на їхню думку, послаблює їхній сектор.

Про це повідомляє Ekathimerini, передає "Європейська правда".

Страйк запланований на 5 та 6 листопада. Таксисти вимагають вільного доступу до автобусних смуг і продовження терміну, який вимагає, щоб усі нові таксі, зареєстровані в Афінах і Салоніках, були повністю електричними з 1 січня 2025 року до 2035 року.

"Ця політика не тільки ігнорує професійні потреби та справедливі вимоги власників і водіїв таксі, але й слідує логіці, яка призводить до порушення ринкової рівноваги, підриває життєздатність професіоналів і погіршує якість послуг, що надаються громадянам і відвідувачам", – йдеться в заяві профспілки таксистів Афін (SATA).

Таксисти заявили, що передбачуваний розвиток туристичного сектора "не може базуватися на заходах, які маргіналізують і послаблюють галузь таксі".

Зазначимо, 14 жовтня у Греції зупинили роботу громадський транспорт і порти через загальнонаціональний страйк, організований найбільшими профспілками державного та приватного секторів – ADEDY і GSEE.

Працівники протестували проти урядового законопроєкту, який передбачає подовження робочого часу та зміни правил найму в приватному секторі.

16 жовтня парламент Греції ухвалив суперечливу реформу, яка дозволила 13-годинний робочий день за виняткових обставин.