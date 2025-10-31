В Греции пройдет забастовка таксистов из-за политики правительства

На следующей неделе греческие таксисты в районе города Афины проведут 48-часовую забастовку протестуя против политики правительства, которая, по их мнению, ослабляет их сектор.

Об этом сообщает Ekathimerini, передает "Европейская правда".

Забастовка запланирована на 5 и 6 ноября. Таксисты требуют свободного доступа к автобусным полосам и продления срока, который требует, чтобы все новые такси, зарегистрированные в Афинах и Салониках, были полностью электрическими с 1 января 2025 года до 2035 года.

"Эта политика не только игнорирует профессиональные потребности и справедливые требования владельцев и водителей такси, но и следует логике, которая приводит к нарушению рыночного равновесия, подрывает жизнеспособность профессионалов и ухудшает качество услуг, предоставляемых гражданам и посетителям", – говорится в заявлении профсоюза таксистов Афин (SATA).

Таксисты заявили, что предполагаемое развитие туристического сектора "не может базироваться на мерах, которые маргинализируют и ослабляют отрасль такси".

Отметим, 14 октября в Греции остановили работу общественный транспорт и порты из-за общенациональной забастовки, организованной крупнейшими профсоюзами государственного и частного секторов – ADEDY и GSEE.

Работники протестовали против правительственного законопроекта, который предусматривает продление рабочего времени и изменения правил найма в частном секторе.

16 октября парламент Греции принял противоречивую реформу, которая позволила 13-часовой рабочий день в исключительных обстоятельствах.