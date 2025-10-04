Данія повідомила про систематичні провокації флоту РФ у своїх протоках

У службі військової розвідки Данії розповіли, що російські військові кораблі неодноразово здійснювали провокації у данських протоках, що з'єднують Балтійське море з Північним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив директор Служби оборонної розвідки Данії Томас Аренкіель, якого цитує Reuters.

Аренкіель зазначив, що військові кораблі РФ неодноразово йшли на зіткнення з данськими військово-морськими суднами, наводили зброю на гелікоптери та порушували роботу навігаційних систем.

Він переконаний, що такі інциденти створюють ризик ненавмисної ескалації конфлікту.

"Ми стали свідками кількох інцидентів у данських протоках, коли вертольоти данських ВПС і військові кораблі ставали цілями для радарів стеження і на них націлювали зброєю з російських військових кораблів", – заявив Аренкіель.

Він також розповів про російський корабель, який понад тиждень стояв на якорі в данських водах, що свідчить про можливе втручання Москви, якщо Данія спробує обмежити пересування російського "тіньового флоту".

За словами Аренкіеля, військова розвідка також зафіксувала російські військові кораблі, які пропливали данськими протоками з сонарами і обладнанням для глушіння.

Він сказав, що "дуже ймовірно", що принаймні в одному випадку вони глушили сигнали і спричинили значні перешкоди GPS в Данії.

За оцінками данської розвідки, Росія веде гібридну війну проти Данії і всього Заходу.

"Росія використовує військові засоби, в тому числі в агресивний спосіб, щоб чинити на нас тиск, не перетинаючи межу збройного конфлікту в традиційному розумінні", – сказав Аренкіель.

Незважаючи на ці інциденти, оборонна розвідка підкреслила, що прямої військової загрози для Данії не існує.

Нагадаємо, у НАТО анонсували посилення патрулювання у Балтійському морі після появи невідомих безпілотників біля стратегічних об’єктів країн регіону, зокрема у Данії.

Нещодавно Данія залучила два своїх винищувачі F-35 і фрегат для чергових сил НАТО на східному флангу Альянсу.