Дания сообщила о систематических провокациях флота РФ в своих проливах

В службе военной разведки Дании рассказали, что российские военные корабли неоднократно совершали провокации в датских проливах, соединяющих Балтийское море с Северным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил директор Службы оборонной разведки Дании Томас Аренкиэль, которого цитирует Reuters.

Аренкиэль отметил, что военные корабли РФ неоднократно шли на столкновение с датскими военно-морскими судами, наводили оружие на вертолеты и нарушали работу навигационных систем.

Он убежден, что такие инциденты создают риск непреднамеренной эскалации конфликта.

"Мы стали свидетелями нескольких инцидентов в датских проливах, когда вертолеты датских ВВС и военные корабли становились целями для радаров слежения и на них нацеливали оружием с российских военных кораблей", – заявил Аренкиэль.

Он также рассказал о российском корабле, который более недели стоял на якоре в датских водах, что свидетельствует о возможном вмешательстве Москвы, если Дания попытается ограничить передвижение российского "теневого флота".

По словам Аренкиеля, военная разведка также зафиксировала российские военные корабли, которые проплывали по датским проливам с сонарами и оборудованием для глушения.

Он сказал, что "очень вероятно", что по крайней мере в одном случае они глушили сигналы и вызвали значительные помехи GPS в Дании.

По оценкам датской разведки, Россия ведет гибридную войну против Дании и всего Запада.

"Россия использует военные средства, в том числе агрессивным способом, чтобы оказывать на нас давление, не пересекая границу вооруженного конфликта в традиционном понимании", – сказал Аренкиэль.

Несмотря на эти инциденты, оборонная разведка подчеркнула, что прямой военной угрозы для Дании не существует.

Напомним, в НАТО анонсировали усиление патрулирования в Балтийском море после появления неизвестных беспилотников возле стратегических объектов стран региона, в частности в Дании.

Недавно Дания привлекла два своих истребителя F-35 и фрегат для очередных сил НАТО на восточном фланге Альянса.