Меркель вважає коронавірус винним у нападі Путіна на Україну

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що пандемія COVID-19 вплинула на рішення Владіміра Путіна вторгнутися в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю угорському проєкту Partizan, що вийшло угорською мовою, витяги з нього у понеділок наводить видання Bild.

На її думку, відсутність прямих переговорів з Владіміром Путіним за часів пандемії ускладнила досягнення компромісів щодо України.

Меркель сказала, що не могла особисто зустрічатись з Путіним, бо він боявся пандемії коронавірусу, а відеоконференцій було недостатньо.

"Якщо ви не можете зустрітися, якщо ви не можете обговорити свої розбіжності віч-на-віч, ви не знайдете нових компромісів", – сказала вона.

Тому, за словами Меркель, "коронавірус – головна причина", чому Росія так політично радикалізувалася і зрештою напала на Україну.

Також Меркель сказала, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів ЄС з Росією, що у підсумку призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у минулому Меркель обурювалась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.