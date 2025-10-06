Укр Рус Eng

Прем’єр Нідерландів перебуває у Києві

Новини — Понеділок, 6 жовтня 2025, 12:49 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф прибув в Україну і перебуває у Києві. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах. 

Зеленський опублікував кадри візиту з-під стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого собору. 

"З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг", – написав Зеленський.

Також стало відомо, що у Києві перебуває прем’єрка Литви Інга Ругінене, це її перший візит в Україну у новій ролі. 

Нагадаємо, Дік Схооф не виключив, що надалі НАТО збиватиме російські літаки, які порушуватимуть повітряний простір країн НАТО.


