Прем’єр Нідерландів перебуває у Києві

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф прибув в Україну і перебуває у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Зеленський опублікував кадри візиту з-під стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого собору.

З Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи… pic.twitter.com/DuNCANIBwT – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025

"З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг", – написав Зеленський.

Також стало відомо, що у Києві перебуває прем’єрка Литви Інга Ругінене, це її перший візит в Україну у новій ролі.

Нагадаємо, Дік Схооф не виключив, що надалі НАТО збиватиме російські літаки, які порушуватимуть повітряний простір країн НАТО.



