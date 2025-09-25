Прем’єр Нідерландів не виключив, що в майбутньому НАТО збиватиме літаки-порушники

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф не виключив, що надалі НАТО збиватиме російські літаки, які порушуватимуть повітряний простір країн НАТО.

Про це Схооф заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Очільник уряду Нідерландів застеріг Росію від подальших вторгнень у повітряний простір країн НАТО.

"Росіяни повинні знати, що це (збиття літака. – Ред.) може статися, якщо вони увійдуть у повітряний простір НАТО", – зазначив він.

Схооф назвав дії Росії "безрозсудними", а також додав, що рішення про реакцію на провокації ухвалюватиме командування НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що не виключає збиття російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір країн НАТО.

Водночас не всі поділяють таку позицію – зокрема президент Франції Емманюель Макрон.