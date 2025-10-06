Нова прем’єрка Литви прибула до Києва з першим візитом

Нова прем’єрка Литви Інга Ругінене прибула до Києва, що є першим її закордонним візитом на посаді та першою поїздкою в Україну у такій ролі.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму X.

Ругінене опублікувала фото з-під стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого собору.

There’s nowhere I’d rather be for my first visit than in free & unbreakable Ukraine.



At Kyiv’s Wall of Remembrance, with @Svyrydenko_Y I honoured Ukrainians who fell defending their country, our joint security and shared ideals. pic.twitter.com/sSUuDujY1U – Inga Ruginienė (@IRuginiene) October 6, 2025

"Немає місця, яке було б кращим для мого першого візиту, аніж вільна незламна Україна", – написала Інга Ругінене.

Вона зазначила, що разом з прем’єркою Юлією Свириденко вшанувала пам’ять полеглих.

Інші деталі візиту наразі невідомі.

Нагадаємо, формування нового уряду позначилося скандалами довкола представників ультраправої "Зорі Німану". Спершу партія погрожувала виходом з коаліції через те, що президент Гітанас Науседа не захотів затверджувати їхні кандидатури міністрів.

Пізніше після шквалу критики призначеному від партії міністру культури (серед іншого, він завагався з відповіддю, чий Крим) довелося йти у відставку.