Премьер Нидерландов находится в Киеве

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф прибыл в Украину и находится в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Зеленский опубликовал кадры визита из-под стены памяти у Михайловского Златоверхого собора.

З Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи… pic.twitter.com/DuNCANIBwT – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025

"С премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц. С благодарностью бережем память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге", – написал Зеленский.

Также стало известно, что в Киеве находится премьер Литвы Инга Ругинене, это ее первый визит в Украину в новой роли.

Напомним, Дик Схооф не исключил, что в дальнейшем НАТО будет сбивать российские самолеты, которые будут нарушать воздушное пространство стран НАТО.