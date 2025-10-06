Укр Рус Eng

Премьер Нидерландов находится в Киеве

Новости — Понедельник, 6 октября 2025, 12:49 — Мария Емец

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф прибыл в Украину и находится в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Зеленский опубликовал кадры визита из-под стены памяти у Михайловского Златоверхого собора. 

"С премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц. С благодарностью бережем память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге", – написал Зеленский.

Также стало известно, что в Киеве находится премьер Литвы Инга Ругинене, это ее первый визит в Украину в новой роли.

Напомним, Дик Схооф не исключил, что в дальнейшем НАТО будет сбивать российские самолеты, которые будут нарушать воздушное пространство стран НАТО.

Нидерланды Зеленский
