Мерц: Путін веде гібридну війну проти Німеччини і Європи

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що господар Кремля Владімір Путін наразі проводить гібридну війну проти Європи й Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Німеччини наводить DW.

Мерц зазначив, що Путін прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову".

"Він (Путін. – Ред.) веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх", – підкреслив канцлер.

За його словами, саме в інтересах Німеччини – захищати політичний порядок відкритих, вільних суспільств у Європі.

На запитання, чи веде Путін війну проти Німеччини, Мерц відповів: "Він веде проти нас гібридну війну".

Мерц також прокоментував зростання кількості інцидентів із безпілотниками в Німеччині та по всій Європі.

За його словами, Путін хоче залякати та посіяти страх.

"Ми не дозволимо себе залякати і будемо ефективно захищатися від цієї загрози", – запевнив Мерц.

Очільник німецького уряду також назвав Росію "жорстким супротивником і ворогом нашого політичного порядку".

Нещодавно Мерц казав, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.

В МЗС РФ по-хамськи відповіли на таку заяву канцлера Німеччини.