Мерц: Путин ведет гибридную войну против Германии и Европы

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин сейчас проводит гибридную войну против Европы и Германии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Германии приводит DW.

Мерц отметил, что Путин стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову".

"Он (Путин. – Ред.) ведет против нас информационную войну. Он ведет войну против Украины, и эта война направлена против нас всех", – подчеркнул канцлер.

По его словам, именно в интересах Германии – защищать политический порядок открытых, свободных обществ в Европе.

На вопрос, ведет ли Путин войну против Германии, Мерц ответил: "Он ведет против нас гибридную войну".

Мерц также прокомментировал рост количества инцидентов с беспилотниками в Германии и по всей Европе.

По его словам, Путин хочет запугать и посеять страх.

"Мы не позволим себя запугать и будем эффективно защищаться от этой угрозы", – заверил Мерц.

Глава немецкого правительства также назвал Россию "жестким противником и врагом нашего политического порядка".

Недавно Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.

В МИД РФ по-хамски ответили на такое заявление канцлера Германии.