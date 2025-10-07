Мерц: Путин ведет гибридную войну против Германии и Европы
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин сейчас проводит гибридную войну против Европы и Германии.
Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Германии приводит DW.
Мерц отметил, что Путин стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову".
"Он (Путин. – Ред.) ведет против нас информационную войну. Он ведет войну против Украины, и эта война направлена против нас всех", – подчеркнул канцлер.
По его словам, именно в интересах Германии – защищать политический порядок открытых, свободных обществ в Европе.
На вопрос, ведет ли Путин войну против Германии, Мерц ответил: "Он ведет против нас гибридную войну".
Мерц также прокомментировал рост количества инцидентов с беспилотниками в Германии и по всей Европе.
По его словам, Путин хочет запугать и посеять страх.
"Мы не позволим себя запугать и будем эффективно защищаться от этой угрозы", – заверил Мерц.
Глава немецкого правительства также назвал Россию "жестким противником и врагом нашего политического порядка".
Недавно Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.
В МИД РФ по-хамски ответили на такое заявление канцлера Германии.