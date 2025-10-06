Росія по-хамськи відповіла на заяву Мерца про інциденти з дронами

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у звичній для себе хамській манері відповіла на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що за низкою інцидентів з дронами може стояти Росія.

Заяву речниці МЗС РФ наводить "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда".

Мерц казав, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.

Коментуючи це, Захарова заявила, що Німеччина завершить розслідування інцидентів з дронами "у наступному столітті".

"У Берліні ще з "потоками" (підрив газопроводів "Північний потік". – Ред.) не розібралися, досі не в курсі, хто їх підірвав. До дронів руки дійдуть у наступному столітті, мабуть", – сказала вона.

Повідомляли, що пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена також призупиняв роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Міністр оборони Борис Пісторіус закликав до спокою попри польоти невідомих безпілотників.