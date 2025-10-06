Мерц підозрює, що за польотами невідомих дронів стоїть Росія 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.

Заяву німецького канцлера наводить DW, пише "Європейська правда".

Через безпілотники головний аеропорт Мюнхена закривали протягом вихідних, що спричинило скасування багатьох рейсів і залишення тисяч пасажирів без можливості вильоту.

"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів безпілотників стоїть Росія", – заявив Мерц.

Німецький лідер назвав кількість вторгнень в інші європейські країни безпрецедентною – навіть у порівнянні з періодом холодної війни.

Єдиною втіхою було те, що жоден з дронів, помічених до цього часу, не був озброєний, сказав Мерц.

Як додав німецький канцлер, судячи з усього, дрони виконували розвідувальні польоти.

Повідомляли, що пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена також призупиняв роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Міністр оборони Борис Пісторіус закликав до спокою попри польоти невідомих безпілотників.