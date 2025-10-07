Трамп вважає реальною угоду між Ізраїлем і ХАМАС

Президент США Дональд Трамп вважає реальним укладання мирної угоди між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як сказав Трамп, ХАМАС пішов на важливі поступки під час переговорів в Єгипті щодо його плану припинення вогню в Газі.

"Я думаю, що ХАМАС погоджується на речі, які є дуже важливими", – зазначив він.

Трампа також спитали про повідомлення Axios про нібито гостру розмову з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який був скептично налаштований до американського плану.

"Ні, це неправда. Він був дуже позитивно налаштований. Він був дуже позитивно налаштований щодо угоди", – відповів він.

Трамп також висловив упевненість, що зрештою мирна угода буде укладена.

"Я дійсно думаю, що ми укладемо угоду", – додав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Після цього Трамп у Truth Social написав, що ХАМАС має до кінця тижня погодитись на його мирний план для сектору Гази, інакше на нього чекає "пекло".

Згодом угруповання ХАМАС відповіло на його ультиматум, заявивши про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі.