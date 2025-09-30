Білий дім представив свій план завершення війни в Газі

Адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо негайного припинення вогню в Газі і з подальшими планами щодо цієї території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, план складається з 20 пунктів і містить низку пропозицій, які давно відкидаються бойовиками терористичного угруповання ХАМАС.

NYT також наводить всі пункти із представленого Білим домом плану.

Зокрема, Білий дім пропонує зробити Газу "зоною, вільною від радикалізму і тероризму, що не становить загрози для сусідніх країн".

План передбачає поступове виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази і передачу території під контроль Міжнародним стабілізаційним силам (МСС), які стануть "довгостроковим рішенням у сфері внутрішньої безпеки". Для створення цих сил США співпрацюватимуть з арабськими країнами.

Згідно з планом, Ізраїль зобов’язується не окупувати і не анексувати Газу.

За угодою протягом 72 годин після публічного схвалення Ізраїлем цієї угоди всіх заручників, живих і загиблих, буде повернуто. Після звільнення заручників Ізраїль звільнить 250 ув'язнених, засуджених до довічного ув'язнення, а також 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року.

Члени ХАМАС, які зобов'язуються мирно співіснувати і скласти зброю, будуть амністовані. Членам ХАМАС, які бажають покинути Газу, буде забезпечено безпечний проїзд до країн, які погодяться їх прийняти.

Газою буде управляти тимчасовий перехідний уряд, що складатиметься з технократичного, аполітичного палестинського комітету.

До комітету увійдуть палестинські і міжнародні експерти. Його контролюватиме новий міжнародний перехідний орган, "Рада миру", який очолюватиме президент Дональд Трамп.

Буде створено спеціальну економічну зону з пільговими тарифами і ставками доступу, які будуть узгоджені з країнами-учасницями.

У плані також зазначено, що ХАМАС та інші угруповання погоджуються не відігравати жодної ролі в управлінні Газою.

Сполучені Штати встановлять діалог між Ізраїлем і палестинцями, щоб узгодити політичні перспективи мирного і процвітаючого співіснування.

Як відомо, останнім часом низка держав, у тому числі Франція, оголосили про визнання Палестинської держави.

Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.

Париж вважає, що визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати окупований Західний берег ріки Йордан, провівши рідкісну "червону лінію" щодо дій Ізраїлю на палестинській території.