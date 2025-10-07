Трамп считает соглашение между Израилем и ХАМАС реальным

Президент США Дональд Трамп считает реальным заключение мирного соглашения между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Как сказал Трамп, ХАМАС пошел на важные уступки во время переговоров в Египте по его плану прекращения огня в Газе.

"Я думаю, что ХАМАС соглашается на вещи, которые очень важны", – отметил он.

Трампа также спросили о сообщениях Axios о якобы резком разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который был скептически настроен к американскому плану.

"Нет, это неправда. Он был очень позитивно настроен. Он был очень позитивно настроен относительно соглашения", – ответил он.

Трамп также выразил уверенность, что в конце концов мирное соглашение будет заключено.

"Я действительно думаю, что мы заключим соглашение", – добавил он.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября опубликовала обширный план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущего этой территории.

После этого Трамп в Truth Social написал, что ХАМАС должен до конца недели согласиться на его мирный план для сектора Газы, иначе его ждёт "ад".

Впоследствии группировка ХАМАС ответила на его ультиматум, заявив о готовности освободить всех заложников для достижения постоянного прекращения огня в Газе.