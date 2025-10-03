Трамп виставив ХАМАС дедлайн для прийняття його мирного плану

Президент США Дональд Трамп зажадав, аби терористичне угруповання ХАМАС до кінця тижня погодилось на його мирний план для сектору Гази, інакше на нього чекає "пекло".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

У своєму дописі Трамп сказав, що бійці ХАМАС зазнали значних втрат у боях з Ізраїлем, а більшість тих, хто залишився, оточена та може бути знищена.

"Однак, на щастя для ХАМАС, їм дадуть останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих до нього регіонів, разом із Сполученими Штатами Америки, домовилися, за участю Ізраїлю, про МИР на Близькому Сході після 3000 років", – додав він, маючи на увазі свій мирний план.

Президент США закликав ХАМАС звільнити всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

"Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі ввечері о шостій (6) годині за Вашингтоном. Всі країни підписали угоду! Якщо ця угода, яка є останнім шансом, не буде укладена, ХАМАС накриє небачене досі пекло", – сказав Трамп.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.

Лідери ЄС схвально відреагували на запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа план щодо припинення війни в Газі.