Глава МЗС Естонії після заяв Меркель озвучив справжні причини агресії Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка, зокрема, повʼязала опір Польщі та країн Балтії прямим контактам з Владіміром Путіним та його рішення вторгнутись в Україну у 2022 році.

Про це йдеться в дописі естонського міністра в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Тсахкна зазначив, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".

"Справжня причина полягає в небажанні Путіна прийняти розпад СРСР і в умиротворенні Заходу в минулому, який ігнорував явні попереджувальні знаки. У нашому регіоні справжню природу Росії розпізнали досить рано", – підкреслив глава МЗС Естонії.

За його словами, більшість на Заході ігнорували попередження навіть після того, як кремлівський правитель Владімір Путін відкрито висловив свої антизахідні погляди і ностальгію за Радянським Союзом у своїй промові в Мюнхені 2007 року.

Тсакхна вказав, що ні війна в Грузії у 2008 році, ні анексія Криму у 2014 році не викликали рішучої реакції Заходу.

"Натомість ми бачили повторні спроби натиснути кнопку "перезавантаження", зусилля з пошуку діалогу з Росією і готовність закривати очі на жорстокість Москви", – додав він.

Тсакхна також зауважив, що Німеччина під керівництвом канцлерки Меркель неправильно оцінила вартість економічного співробітництва з Росією.

"Весело відкривши газопровід "Північний потік", Меркель сприяла залежності своєї країни від російських енергоресурсів", – наголосив він.

У цьому контексті Тсакхна також вказав на відмову Україні і Грузії надати План дій щодо членства в НАТО на саміті у Бухаресті.

За словами естонського міністра, ці помилки заохотили Росію і надали їй впевненості розпочати повномасштабну війну на початку 2022 року.

"Ці уроки нагадують нам про просту істину: Росія реагує лише на силу. Ми повинні продовжувати ізолювати Росію на міжнародному рівні, посилювати економічний тиск і надавати Україні військову, політичну та економічну підтримку", – підкреслив він.

Тсакхна додав, що зараз Європа рухається у правильному напрямку, а Німеччина під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца "робить рішучі кроки на підтримку України та зміцнення власної обороноздатності".

Меркель в недавньому інтерв'ю сказала, що в 2021 році разом з Емманюелем Макроном вона хотіла організувати переговори Європейського Союзу з Путіним, однак проти цього виступили країни Балтії та Польща.

Вона також вважає, що пандемія COVID-19 вплинула на рішення Владіміра Путіна вторгнутися в Україну.