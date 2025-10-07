Глава МИД Эстонии после заявлений Меркель озвучил истинные причины агрессии Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, в частности, связала сопротивление Польши и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным и его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.

Об этом говорится в заметке эстонского министра в Х, сообщает "Европейская правда".

В частности, Тсахкна отметил, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но и просто неправильно".

"Настоящая причина заключается в нежелании Путина принять распад СССР и в умиротворении Запада в прошлом, который игнорировал явные предупредительные знаки. В нашем регионе истинную природу России распознали довольно рано", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

По его словам, большинство на Западе игнорировали предупреждения даже после того, как кремлевский правитель Владимир Путин открыто выразил свои антизападные взгляды и ностальгию по Советскому Союзу в своей речи в Мюнхене в 2007 году.

Тсакхна указал, что ни война в Грузии в 2008 году, ни аннексия Крыма в 2014 году не вызвали решительной реакции Запада.

"Зато мы видели повторные попытки нажать кнопку „перезагрузки", усилия по поиску диалога с Россией и готовность закрывать глаза на жестокость Москвы", – добавил он.

Тсакхна также заметил, что Германия под руководством канцлера Меркель неверно оценила цену экономического сотрудничества с Россией.

"Радостно открыв газопровод "Северный поток", Меркель способствовала зависимости своей страны от российских энергоресурсов", – подчеркнул он.

В этом контексте Тсакхна также указал на отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте.

По словам эстонского министра, эти ошибки поощрили Россию и придали ей уверенности начать полномасштабную войну в начале 2022 года.

"Эти уроки напоминают нам о простой истине: Россия реагирует только на силу. Мы должны продолжать изолировать Россию на международном уровне, усиливать экономическое давление и оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку", – подчеркнул он.

Тсакхна добавил, что сейчас Европа движется в правильном направлении, а Германия под руководством канцлера Фридриха Мерца "делает решительные шаги в поддержку Украины и укрепления собственной обороноспособности".

Меркель в недавнем интервью сказала, что в 2021 году вместе с Эмманюэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным, однако против этого выступили страны Балтии и Польша.

Она также считает, что пандемия COVID-19 повлияла на решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.