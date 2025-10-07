Європарламент спростив процес позбавлення безвізу країн, що порушують права людини

Європейський парламент у вівторок, 7 жовтня, проголосував за законопроєкт, який запроваджує простіший механізм призупинення безвізового режиму для держав, які становлять загрозу безпеці Європейського Союзу або ж порушують права людини.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Європарламент підтримав спрощення процесу позбавлення безвізу недемократичних чи ворожих до ЄС держав.

"Європарламент підтримав законодавство, яке спрощує позбавлення права на безвізові подорожі до ЄС для країн, що становлять ризики для безпеки або порушують права людини", – повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Європарламенту.

Законопроєкт був схвалений 518 голосами "за", 96 – "проти" та 24 – "утрималися".

Для набуття чинності документ ще має бути затверджений Радою ЄС.

Реформа стосується 61 держави, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на короткий термін – до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Згідно з новими правилами, Єврокомісія може з власної ініціативи або на вимогу третьої сторони розпочати процедуру призупинення безвізового режиму для громадян певної країни: спочатку тимчасово, потім безстроково.

На сьогодні безвіз ЄС було скасовано лише для однієї держави – Вануату.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

