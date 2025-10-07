Европарламент упростил процесс лишения безвиза стран, нарушающих права человека

Европейский парламент во вторник, 7 октября, проголосовал за законопроект, вводящий более простой механизм приостановления безвизового режима для государств, которые представляют угрозу безопасности Европейского Союза или нарушают права человека.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

"Европарламент поддержал законодательство, которое упрощает лишение права на безвизовые путешествия в ЕС для стран, представляющих риски для безопасности или нарушающих права человека", – сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Европарламента.

Законопроект был одобрен 518 голосами "за", 96 – „против" и 24 – "воздержались".

Для вступления в силу документ еще должен быть утвержден Советом ЕС.

Реформа касается 61 государства, граждане которых сейчас могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на короткий срок – до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Согласно новым правилам, Еврокомиссия может по собственной инициативе или по требованию третьей стороны начать процедуру приостановления безвизового режима для граждан определенной страны: сначала временно, затем бессрочно.

На сегодня безвиз ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинскую власть, которая выбрала антидемократический курс.

