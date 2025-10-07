Рада ЄС затвердить нові правила позбавлення безвізу з Євросоюзом 17 листопада

Законодавство, яке спрощує позбавлення безвізового режиму з Європейським Союзом третіх держав, що становлять ризики для безпеки ЄС або порушують права людини, буде ухвалене Радою ЄС 17 листопада.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з плануванням роботи Ради ЄС європейський посадовець.

ЄС остаточно ухвалить спрощення процесу позбавлення безвізу на засіданні Ради ЄС 17 листопада.

"Рада ЄС ухвалить законодавство 17 листопада", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Відомо, що на цей день призначене засідання Ради ЄС з загальних питань.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський парламент 7 жовтня проголосував за законопроєкт, що запроваджує більш простий механізм призупинення безвізового режиму для країн, які становлять загрозу безпеці ЄС або ж порушують права людини.

Реформа стосується 61 держави, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

На сьогодні безвіз ЄС було скасовано лише для однієї держави – Вануату.

Наразі Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

