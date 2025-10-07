Законодательство, которое упрощает лишение безвизового режима с Европейским Союзом третьих государств, представляющих риски для безопасности ЕС или нарушающих права человека, будет принято Советом ЕС 17 ноября.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с планированием работы Совета ЕС европейский чиновник.

ЕС окончательно примет упрощение процесса лишения безвиза на заседании Совета ЕС 17 ноября.

"Совет ЕС примет законодательство 17 ноября", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Известно, что на этот день назначено заседание Совета ЕС по общим вопросам.

Как сообщала "Европейская правда", Европейский парламент 7 октября проголосовал за законопроект, вводящий более простой механизм приостановления безвизового режима для стран, которые представляют угрозу безопасности ЕС или нарушают права человека.

Реформа касается 61 государства, граждане которых сейчас могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

На сегодня безвиз ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинскую власть, которая выбрала антидемократический курс.

Читайте также: Европа больше не нужна: как Грузия уничтожает институциональные связи с Западом.