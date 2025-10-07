Прем’єр Болгарії заявив про величезний гібридний вплив на країни Балкан
Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що його країна і Балкани загалом перебувають під дуже сильним гібридним впливом.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить БГНЕС.
Желязков на з’їзді генпрокурорів балканських країн заявив, що Болгарія і регіон перебуває "під величезним гібридним впливом".
Він відзначив зростаючу роль кіберзлочинності і необхідність протидіяти спробам моделювати на громадську думку через цифрові технології.
На з’їзді у Софії були генпрокурори Румунії, Словенії, Албанії, Сербії, Чорногорії, Туреччини і частково визнаного Косова, а також очільник Євроюсту.
Нагадаємо, у Болгарії обмежили роль проросійського президента в призначенні глави спецслужби.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія веде гібридну війну проти Німеччини і Європи.