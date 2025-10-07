Укр Рус Eng

Прем’єр Болгарії заявив про величезний гібридний вплив на країни Балкан

Новини — Вівторок, 7 жовтня 2025, 15:16 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що його країна і Балкани загалом перебувають під дуже сильним гібридним впливом. 

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить БГНЕС.

Желязков на з’їзді генпрокурорів балканських країн заявив, що Болгарія і регіон перебуває "під величезним гібридним впливом". 

Він відзначив зростаючу роль кіберзлочинності і необхідність протидіяти спробам моделювати на громадську думку через цифрові технології. 

На з’їзді у Софії були генпрокурори Румунії, Словенії, Албанії, Сербії, Чорногорії, Туреччини і частково визнаного Косова,  а також очільник Євроюсту. 

Нагадаємо, у Болгарії обмежили роль проросійського президента в призначенні глави спецслужби.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія веде гібридну війну проти Німеччини і Європи.

