Премьер Болгарии заявил об огромном гибридном влиянии на страны Балкан
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что его страна и Балканы в целом находятся под очень сильным гибридным влиянием.
Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит БГНЕС.
Желязков на съезде генпрокуроров балканских стран заявил, что Болгария и регион находится "под огромным гибридным влиянием".
Он отметил растущую роль киберпреступности и необходимость противодействовать попыткам моделировать на общественное мнение через цифровые технологии.
На съезде в Софии были генпрокуроры Румынии, Словении, Албании, Сербии, Черногории, Турции и частично признанного Косово, а также глава Евроюста.
Напомним, в Болгарии ограничили роль пророссийского президента в назначении главы спецслужбы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ведет гибридную войну против Германии и Европы.