Премьер Болгарии заявил об огромном гибридном влиянии на страны Балкан

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что его страна и Балканы в целом находятся под очень сильным гибридным влиянием.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит БГНЕС.

Желязков на съезде генпрокуроров балканских стран заявил, что Болгария и регион находится "под огромным гибридным влиянием".

Он отметил растущую роль киберпреступности и необходимость противодействовать попыткам моделировать на общественное мнение через цифровые технологии.

На съезде в Софии были генпрокуроры Румынии, Словении, Албании, Сербии, Черногории, Турции и частично признанного Косово, а также глава Евроюста.

Напомним, в Болгарии ограничили роль пророссийского президента в назначении главы спецслужбы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ведет гибридную войну против Германии и Европы.