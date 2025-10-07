До України вперше прибули депутати Словаччини з "європейського" комітету

Делегація депутатів комітету з європейських справ парламенту Словаччини уперше здійснила візит до України та зустрілась із представниками української влади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Словацьку делегацію очолив голова парламентського комітету з європейських справ Юрай Ференчак, який представляє партію урядової коаліції "Голос".

Депутати почали візит зі спільного з українськими колегами вшанування полеглих воїнів біля Стіни пам’яті Михайлівського Золотоверхого собору, після чого зустрілись із керівництвом парламенту і членами профільних комітетів.

Зазначається, що словацькі політики висловили підтримку євроінтеграційного курсу України та цікавість у взаємодії і співпраці на рівні громад. Вони також підтвердили, що Словаччина готова допомогти Україні в процесі євроінтеграції з огляду на свій досвід.

Також делегація парламенту Словаччини разом із членами комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС відвідала місця ударів російських ракет і дронів у Києві.

"Їх дуже сильно вразило те, що вони побачили на руїнах і людські історії, з якими вони познайомилися", – сказала голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми віримо, що ті, хто приїхав сюди вперше, далі будуть знаходити додаткові аргументи для своїх суспільств, що це є спільна війна, і чому нам потрібно примусити Росію до миру, а не умовляти її до якогось діалогу", – додала вона.

Нагадаємо, у вересні премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Ужгорода сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.

На початку 2025 року до України прибула делегація словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".