В Украину впервые прибыли депутаты Словакии из "европейского" комитета

Делегация депутатов комитета по европейским делам парламента Словакии впервые совершила визит в Украину и встретилась с представителями украинской власти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Словацкую делегацию возглавил председатель парламентского комитета по европейским делам Юрай Ференчак, который представляет партию правительственной коалиции "Голос".

Депутаты начали визит с совместного с украинскими коллегами чествования павших воинов у Стены памяти Михайловского Златоверхого собора, после чего встретились с руководством парламента и членами профильных комитетов.

Отмечается, что словацкие политики выразили поддержку евроинтеграционного курса Украины и интерес во взаимодействии и сотрудничестве на уровне общин. Они также подтвердили, что Словакия готова помочь Украине в процессе евроинтеграции, учитывая свой опыт.

Также делегация парламента Словакии вместе с членами комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС посетила места ударов российских ракет и дронов в Киеве.

"Их очень сильно поразило то, что они увидели на руинах и человеческие истории, с которыми они познакомились", – сказала председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы верим, что те, кто приехал сюда впервые, дальше будут находить дополнительные аргументы для своих обществ, что это общая война, и почему нам нужно принудить Россию к миру, а не уговаривать ее к какому-то диалогу", – добавила она.

Напомним, в сентябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Ужгород сказал, что его государство поддерживает вступление Украины в ЕС и готово поделиться своим опытом обретения членства.

В начале 2025 года в Украину прибыла делегация словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".