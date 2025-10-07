Данія хоче обмежити соцмережі для дітей до 15 років

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час звернення до парламенту у вівторок оголосила про намір уряду заборонити "деякі соціальні мережі" для дітей та підлітків віком до 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Фредеріксен у зверненні сказала, що обмеження на соцмережі в Данії повинне бути до 15 років, при цьому з 13 років батьки повинні мати можливість дозволити дітям користуватися цими мережами.

"Мобільні телефони та соціальні мережі крадуть дитинство наших дітей", – сказала прем'єрка Данії.

Вона водночас не уточнила, про які саме соціальні мережі йдеться і як заборона буде працювати на практиці.

Відповідний законопроєкт про віковий ценз для соцмереж не був включений до законодавчої програми уряду Данії на наступний парламентський рік. Це зменшує його шанси на ухвалення до наступних виборів, які мають відбутися до 1 листопада 2026 року.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон чи не першим заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підтримала заклик встановити мінімальний вік для доступу до соціальних мереж.