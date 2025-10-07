Дания хочет ограничить соцсети для детей до 15 лет

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время обращения к парламенту во вторник объявила о намерении правительства запретить "некоторые социальные сети" для детей и подростков в возрасте до 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau.

Фредериксен в обращении сказала, что ограничение на соцсети в Дании должно быть до 15 лет, при этом с 13 лет родители должны иметь возможность разрешить детям пользоваться этими сетями.

"Мобильные телефоны и социальные сети крадут детство наших детей", – сказала премьер Дании.

Она одновременно не уточнила, о каких именно социальных сетях идет речь и как запрет будет работать на практике.

Соответствующий законопроект о возрастном цензе для соцсетей не был включен в законодательную программу правительства Дании на следующий парламентский год. Это уменьшает его шансы на принятие до следующих выборов, которые должны состояться до 1 ноября 2026 года.

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон едва ли не первым заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала призыв установить минимальный возраст для доступа к социальным сетям.