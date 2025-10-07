У Європі ліквідували злочинну групу, що крала люксові автомобілі для продажу в Дубаї

Правоохоронці трьох європейських країн ліквідували східноєвропейську злочинну мережу, яку звинувачують у крадіжці розкішних автомобілів та їх контрабанді в Дубай для перепродажу.

Про це повідомили правоохоронці трьох країн, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Італійська, іспанська та бельгійська поліції ліквідували східноєвропейську злочинну мережу, яку звинувачують у крадіжці розкішних автомобілів та їх контрабанді в Дубай для перепродажу.

Як зазначається, банда вистежувала автомобілі на курортах, таких як Форте-дей-Мармі та Кортіна в Італії, а також Марбелья в Іспанії.

Правоохоронці розповіли, що автомобілі були оснащені пристроями стеження, що дозволяло злодіям діяти пізніше.

Як зазначається, автомобілі, переважно моделі Range Rover, Lexus і Toyota, потім відправляли до Бельгії, де змінювали номери шасі та встановлювали підроблені або клоновані номерні знаки, а потім відправляли з порту Антверпена.

Правоохоронці вилучили чотири викрадені автомобілі, набори для клонування ключів від автомобілів, глушилки та інше обладнання, яке використовувалося для відкриття автомобілів, нейтралізації їхніх сигналізацій та GPS-систем, а також демонтажу охоронних транспондерів, щоб запобігти подальшому відстеженню викрадених автомобілів.

Eurojust і Europol, агентства Європейського Союзу з питань правосуддя та поліцейського співробітництва, допомогли в розслідуванні крадіжок понад 100 автомобілів загальною вартістю щонайменше 3 млн євро з початку 2024 року.

За словами правоохоронців, які проводили розслідування, у вівторок, 7 жовтня, було затримано 24 підозрюваних, переважно з Молдови, а також з Росії, Румунії та України, шестеро з них були заарештовані, а троє – поміщені під домашній арешт.

Цього ж дня лондонська поліція розбила злочинне угруповання, яке підозрюють у контрабанді 40 тисяч викрадених мобільних телефонів до Китаю.

У вересні у польському Тримісті було викрадено автомобіль, що належить родині прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.