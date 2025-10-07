Поліція Британії провела найбільшу операцію проти крадіжок телефонів

Лондонська поліція розбила злочинне угруповання, яке підозрюють у контрабанді 40 тисяч викрадених мобільних телефонів до Китаю.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, поліція розбила цю банду у рамках найбільшої на сьогодні операції проти крадіжок телефонів, в результаті якої за останні два тижні було заарештовано 46 осіб.

За даними поліції, ця банда може бути причетна до близько 40% всіх крадіжок телефонів у Лондоні, де, як і в інших великих містах світу, останніми роками спостерігається різке зростання кількості викрадених пристроїв, що пояснюється прибутковістю міжнародного ринку та швидкістю втечі на електровелосипедах.

Правоохоронці розповіли, що розслідування розпочалося минулого року, коли на складі поблизу лондонського аеропорту Гітроу було виявлено коробку з близько тисячею iPhone, які готувалися до відправки в Гонконг.

За даними поліції, група спеціально вибирала продукти Apple через їхню прибутковість за кордоном, виявивши, що за кожен смартфон Apple їм платили до $403,02, а в Китаї їх можна було продати за $5 тисяч.

"Це найбільша операція з боротьби з крадіжками та пограбуваннями мобільних телефонів у Великій Британії", – сказав командир поліції Ендрю Фезерстоун.

Як зазначається, три десятки арештів було здійснено, коли поліцейські вистежили банди, які грабували кур'єрські фургони, що доставляли новий iPhone 17, а двоє чоловіків віком 30 років були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей після того, як у телефонному магазині на півночі Лондона було знайдено 40 тисяч фунтів готівкою.

Також нагадаємо, що уряд британського прем’єра Кіра Стармера звинуватили у зриві розслідування справи про китайське шпигунство проти політиків у Вестмінстері, аби захистити комерційні та дипломатичні відносини з Пекіном.

В середині вересня стало відомо, що у Британії зняли звинувачення з двох підозрюваних у шпигунстві для Китаю.

Крістофера Кеша та Крістофера Беррі, яким 30 та 33 роки відповідно, звинуватили в порушенні Закону про державну таємницю шляхом надання інформації або документів, які могли бути "корисними для ворога".