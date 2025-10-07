В Европе ликвидировали преступную группу, которая воровала люксовые автомобили для продажи в Дубае

Правоохранители трех европейских стран ликвидировали восточноевропейскую преступную сеть, которую обвиняют в краже роскошных автомобилей и их контрабанде в Дубай для перепродажи.

Об этом сообщили правоохранители трех стран, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Итальянская, испанская и бельгийская полиции ликвидировали восточноевропейскую преступную сеть, которую обвиняют в краже роскошных автомобилей и их контрабанде в Дубай для перепродажи.

Как отмечается, банда выслеживала автомобили на курортах, таких как Форте-дей-Марми и Кортина в Италии, а также Марбелья в Испании.

Правоохранители рассказали, что автомобили были оснащены устройствами слежения, что позволяло ворам действовать позже.

Как отмечается, автомобили, преимущественно модели Range Rover, Lexus и Toyota, затем отправляли в Бельгию, где меняли номера шасси и устанавливали поддельные или клонированные номерные знаки, а затем отправляли из порта Антверпена.

Правоохранители изъяли четыре угнанных автомобиля, наборы для клонирования ключей от автомобилей, глушилки и другое оборудование, которое использовалось для открывания автомобилей, нейтрализации их сигнализаций и GPS-систем, а также демонтажа охранных транспондеров, чтобы предотвратить дальнейшее отслеживание угнанных автомобилей.

Eurojust и Europol, агентства Европейского Союза по вопросам правосудия и полицейского сотрудничества, помогли в расследовании краж более 100 автомобилей общей стоимостью не менее 3 млн евро с начала 2024 года.

По словам правоохранителей, проводивших расследование, во вторник, 7 октября, были задержаны 24 подозреваемых, преимущественно из Молдовы, а также из России, Румынии и Украины, шестеро из них были арестованы, а трое – помещены под домашний арест.

В этот же день лондонская полиция разгромила преступную группировку, которую подозревают в контрабанде 40 тысяч похищенных мобильных телефонов в Китай.

В сентябре в польском Труймясте был угнан автомобиль, принадлежащий семье премьер-министра Польши Дональда Туска.