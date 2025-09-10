ЗМІ: у Польщі викрали автомобіль, який належить родині Туска

Вночі 10 вересня у польському Трімісті було викрали автомобіль, що належить родині прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Інформацію про інцидент підтвердили двоє незалежних джерел, повідомляє tvn24.pl, пише "Європейська правда".

У Трімісті було викрадено Lexus, що належить родині Туска. Заява про крадіжку подана до Воєводського управління поліції в Гданську, і правоохоронці проводять інтенсивне розслідування.

Через те, що будинок родини Туска перебуває під охороною Державної служби охорони, до справи також долучилася секретна служба, яка аналізує обставини інциденту.

Розслідування триває, правоохоронці намагаються встановити особи викрадачів і місце перебування автомобіля.

