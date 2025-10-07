Укр Рус Eng

Під обваленою будівлею у Мадриді можуть бути четверо людей

Новини — Вівторок, 7 жовтня 2025, 18:36 — Марія Ємець

Під завалами будівлі, що обвалилася у центрі Мадрида, можуть бути четверо людей.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Під руїнами будинку в історичному центрі Мадрида можуть бути четверо людей – працівники, залучені до модернізаційних робіт, яких колеги не знайшли після того, як стався обвал. 

Як повідомляли раніше, одна людина госпіталізована з серйозними травмами.

Представник уряду у Мадриді Франциско Мартін повідомив ЗМІ, що інцидент кваліфікують як нещасний випадок на будівництві, а точна кількість працівників, які перебували на об’єкті, все ще невідома. У будівлі проходили модернізаційні роботи для її перетворення на готель. 

Експертні команди оцінюють наслідки обвалу для сусідніх будівель та стабілізують фасад, щоб почати розбір завалів. 

На місце приїхала президентка автономної спільноти Мадрид Ізабель Діас Аюсо. Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Альмейда призупинив участь в заході у Лондоні і терміново повертається додому. 

Влітку в Іспанії горіла Велика мечеть Кордови, внаслідок чого в історичній будівлі зазнали пошкоджень дахи двох каплиць, а також стіни.

