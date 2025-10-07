У центрі Мадрида частково обвалилася будівля, є поранені

У Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру, внаслідок чого постраждали люди.

Про це пише El Mundo, передає "Європейська правда".

Опівдні у вівторок, 7 жовтня, будівля неподалік від королівського театру частково обвалилася, внаслідок чого одна людина зазнала серйозних травм, а ще двоє легких.

Як зазначається, п'ятиповерхова будівля перебувала на реконструкції. На місці події вже працюють одинадцять пожежних бригад, а також служби екстреної допомоги.

Se derrumba un edificio en el centro de Madrid, al lado de Ópera



Hay al menos dos personas graves. Se desconoce si hay desaparecidos, aunque los Bomberos han solicitado la ayuda de guías caninos para la búsqueda de posibles víctimas pic.twitter.com/4nKgsOMk7H – EL MUNDO (@elmundoes) October 7, 2025

Поки що невідомо, чи є зниклі безвісти, хоча пожежна служба звернулася за допомогою до кінологічних пошукових команд для пошуку можливих жертв. Міська поліція також прибула на місце події з дронами.

🔴 ÚLTIMA HORA | Tres heridos y varios desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madridhttps://t.co/WFxEwpdxZt pic.twitter.com/z9dNiYFPFs – Vozpópuli (@voz_populi) October 7, 2025

Влітку в Іспанії горіла Велика мечеть Кордови, внаслідок чого в історичній будівлі зазнали пошкоджень дахи двох каплиць, а також стіни.