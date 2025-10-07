Укр Рус Eng

У центрі Мадрида частково обвалилася будівля, є поранені

Новини — Вівторок, 7 жовтня 2025, 15:18 — Уляна Кричковська

У Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру, внаслідок чого постраждали люди.

Про це пише El Mundo, передає "Європейська правда".

Опівдні у вівторок, 7 жовтня, будівля неподалік від королівського театру частково обвалилася, внаслідок чого одна людина зазнала серйозних травм, а ще двоє легких.

Як зазначається, п'ятиповерхова будівля перебувала на реконструкції. На місці події вже працюють одинадцять пожежних бригад, а також служби екстреної допомоги. 

Поки що невідомо, чи є зниклі безвісти, хоча пожежна служба звернулася за допомогою до кінологічних пошукових команд для пошуку можливих жертв. Міська поліція також прибула на місце події з дронами. 

Влітку в Іспанії горіла Велика мечеть Кордови, внаслідок чого в історичній будівлі зазнали пошкоджень дахи двох каплиць, а також стіни.

