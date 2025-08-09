В Іспанії горіла Велика мечеть Кордови: пам’ятка ЮНЕСКО частково пошкоджена

В Іспанії спалахнула Велика мечеть Кордови, внаслідок чого в історичній будівлі зазнали пошкоджень дахи двох каплиць, а також стіни.

Про це пише El Mundo, передає "Європейська правда".

У мечеті-соборі Кордови в п’ятницю, 8 серпня, ввечері сталася пожежа, ймовірною причиною якої стало коротке замикання в електричній машині для підмітання.

Полум’я пошкодило стіни та дахи двох каплиць, що розташовані в навах (поздовжня або поперечна частина простору монументальної споруди, що розташована між рядами колон, стовпів, арок або між зовнішньою стіною та поздовжньою колонадою або аркадою) Альманзора, Баптистерії та Святого Духа, де зберігалося частина обладнання обслуговуючого персоналу.

Así ha acabado la Mezquita de Córdoba tras el incendio ocasionada. Estás imágenes son muy duras.... 😥



Desde Sevilla, damos muchos ánimos y fuerzas a los cordobeses 🩷 pic.twitter.com/JyMXvqahHo – • 𝐏𝐀𝐒𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 •🕯️ (@PasionDSevilla) August 9, 2025

No solo ha ardido la Mezquita de Cordoba, también Itálica 😞. Día muy negro para los españoles y nuestro patrimonio.pic.twitter.com/lUExdZKDh3 – Arte, belleza y más 🎸🎨 (@CristinaGL2) August 8, 2025

На місце події оперативно прибули три пожежні бригади міста Кордова, які локалізували вогонь і ліквідували пожежу до 23:00. Місцева поліція оточила територію, щоб гарантувати безпеку населення та забезпечити безперешкодну роботу рятувальників.

Мер міста Хосе Марія Беллідо, який контролював гасіння пожежі, повідомив, що збитки, ймовірно, незначні, та запевнив, що це не катастрофа.

Фото: Х

Пожежа викликала занепокоєння серед місцевих жителів і туристів, адже мечеть-собор Кордови є символом міста та об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Мечеть-собор Кордови, яка була зведена ще в 786 році за часів халіфату Омейядів і кілька разів розширювалася, є однією з найбільших і найвизначніших ісламських споруд у світі. Після християнської реконкісти вона була перетворена на собор і внесена до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1984 році.

За свою історію пам’ятка вже зазнавала двох пожеж – у 1910 та 2021 роках, але завжди відновлювалася завдяки зусиллям громади та фахівців. Місцева влада пообіцяла надати всі необхідні ресурси для відновлення та забезпечення подальшої безпеки собору.

Нагадаємо, Собор Паризької Богоматері, внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, у квітні 2019 року охопила пожежа, яка знищила його дах і шпиль. Після пожежі перші два роки потому тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.

У грудні 2023 року на відновлений шпиль собору повернули традиційного золотого півня.

Реконструкцію Собору Паризької Богоматері після пожежі завершили у листопаді-грудні 2024 року. Президент Франції Емманюель Макрон запросив на церемонію його відкриття десятки іноземних лідерів.

А в січні 2025 року у 12-му окрузі Парижа палала вежа історичної будівлі районної мерії, для її порятунку залучили більше сотні пожежників.